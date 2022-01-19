Бастрыкин поручил проверить заселение сирот в квартиры с плесенью на Ставрополье

19 янв. 22:22

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю местного управления проверить публикации в СМИ о нарушении прав детей-сирот на Ставрополье при обеспечении их жильем, такое сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Ранее в прессе были опубликованы статьи о том, что два трехэтажных дома на окраине города Новопавловска в Кировском округе в 2018 году передали детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

"Отмечается, что новоселы стали жаловаться на холод, плесень на стенах и огромные счета за коммунальные услуги - электрическое отопление, горячее водоснабжение обеспечиваются с помощью электрических колонок в отсутствие системы централизованного горячего водоснабжения", - отметили в управлении.

В результате у некоторых из них появились проблемы с деньгами из-за больших счетов за электричество и долгов за коммунальные услуги.

Ход проверки взят на контроль в центральном аппарате СКР.