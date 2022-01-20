Goldman Sachs: в этом году нефтяные цены вырастут до $100

По прогнозам коммерческого банка Goldman Sachs, в этом году цены на нефть достигнут $ 100 и продолжат расти в следующем году. Стоимость топлива на заправках также взлетит, сообщает CNN. В опубликованном отчете, банк подтвердил свой бычий прогноз, ссылаясь на устойчивые фундаментальные показатели нефтяного рынка: на удивление серьезный дефицит предложения и снижение влияния альянса ОПЕК и его партнеров.

Goldman Sachs также подчеркнул уменьшение объемов инвестиций в нефтяную промышленность в связи с энергетическим переходом. Банк уверен, что к лету запасы в хранилищах развитых экономик упадут до самого низкого уровня с 2000 года. В связи с этим стоимость нефтяного бенчмарка Brent достигнет $100 за баррель в третьем квартале года и $105 - в следующем году (в предыдущем прогнозе Goldman Sachs указывал $80 для текущего года и $85 - для следующего).

По словам стратегов банка, ”прогноз в $100 основывается не на предположении об истощении ресурсов, поскольку запасы сланцевой нефти всё еще велики”.

Тем не менее, уверены специалисты Goldman Sachs, ”сланцевая нефть будет опираться на растущие цены, поскольку инвесторы не спешат вкладывать деньги в отрасль ввиду энергетического перехода” и постепенного снижения запасов.

Во вторник нефть установила семилетний рекорд, нанеся удар по усилиям администрации Байдена сдержать цены на заправках. Американский бенчмарк подорожал на 1,9% до $85,43 за баррель - самого высокого уровня с 13 октября 2014 года.

Нефть марки Brent, мировой бенчмарк, подорожала на 1,2% до $87,51 за баррель. Впервые Brent поднялась выше $87 с октября 2014 года. Очередной ценовой рекорд указывает на то, что нефтяной рынок полностью оправился от вмешательства США накануне Дня благодарения (25 ноября 2021 года) и опасений в связи со штаммом ”омикрон”. И то и другое привело к снижению цен в ноябре и в начале декабря. Всего за семь недель американская нефть подорожала на 30% с $65,57 за баррель, зафиксированных 1 декабря.

Прогноз Goldman Sachs разительно отличается от заявления американского Управления энергетической безопасности, согласно которому стоимость Brent в текущем году составит в среднем $75 за баррель и $68 в 2023 году. Citigroup недавно сообщила о ”радикальном падении” цен на энергоносители, в результате которого стоимость Brent составит $54 за баррель к концу 2023 года.

В ежегодном письме клиентам, опубликованном во вторник, исполнительный директор инвестиционной корпорации BlackRock Ларри Финк призвал правительства и компании обеспечить ”надежные и доступные” источники энергии.

”Только так мы сможем создать зеленую экономику, справедливую и честную, во избежание общественного недовольства”, - написал Финк. Он добавил, что одностороннее планы по ограничению поставок без удовлетворения спроса на ископаемое топливо приведут к росту цен на энергоносители для тех, кто меньше всего может себе их позволить, что в результате спровоцирует еще большую поляризацию в отношении вопроса изменения климата и сведет на нет достигнутый прогресс.