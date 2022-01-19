В Германии считают, что сближение с Россией неизбежно

19 янв. 22:14

Представитель партии "Альтернатива для Германии" Сергей Хенке заявил, что сближение Берлина с Москвой неизбежно, поскольку ФРГ стремиться "удержаться в обоих лагерях", будучи в зависимости как от США, так и от России.

"Правда в том, что Германия пытается удержаться в обоих лагерях. С одной стороны, Германия зависит от США в плане безопасности и всегда хотела укреплять свои позиции на Западе. С другой стороны, она сильно зависит от России. Поэтому взаимное сближение неизбежно", - приводит слова Хенке РИА Новости.

Ранее член "Альтернативы для Германии" Ойген Шмидт заявил, что у Берлина для Москвы ничего нет, кроме диалога по вопросу европейской безопасности.