Восстановление железнодорожного сообщения с Азербайджаном: взгляд из Еревана

В Армении сформирована рабочая группа, которая займется вопросами восстановления железной дороги советских времен, некогда соединявшей страну с Азербайджаном. Это стало наиболее продуктивным шагом, предпринятым Ереваном для восстановления транспортных связей со страной, которой он проиграл войну в 2020 году. Планируется, что в течение двух-трех лет железнодорожное сообщение между двумя странами будет восстановлено, линия пройдет через Нахчыван и Мегри, пишет Eurasianet.

Азербайджан начал строительство участка железной дороги на своей территории вскоре после войны, в феврале 2021 года. В рамках Заявления о прекращении огня обе стороны взяли на себя обязательство "разблокировать коммуникации" в регионе, прерванные еще в результате Первой Карабахской войны в 1990-е годы.

В то время как в Азербайджане усердно работали над реконструкцией дорог, оставшихся с советских времен, действия Армении были более осторожными, но к концу прошлого года появились сдвиги и с армянской стороны. Премьер Никол Пашинян дважды встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым - в Сочи в ноябре, затем в Брюсселе в декабре - для проработки деталей восстановления железнодорожной линии. "Было решено приступить к восстановлению железнодорожных линий с соответствующими мерами пограничного и таможенного контроля на основе принципа взаимности", - заявил президент Европейского совета Шарль Мишель по итогам встречи в Брюсселе.

После этого Пашинян сформировал рабочую группу, о чем сообщили на сайте правительства 17 января. В группу, руководителем которой назначен бывший посол Армении в Иране, а ныне советник премьера Арташес Туманян, вошли десять человек.

Строительство армянского участка железной дороги – от Ерсаха до западной границы Нахчывана, а затем от восточной части Нахчывана, через Мегри и до границы с Азербайджаном – по прогнозам, займет до трех лет, сообщил вице-премьер республики Мгер Григорян, отметив, что стоимость работ составит порядка $200 млн.

Однако Ильхам Алиев установил более сжатые сроки. "Железнодорожная ветка от освобожденных территорий до границы с Арменией должна быть готова к концу 2023 года, - сказал он по итогам встречи в Брюсселе. - Мы, конечно, надеемся, что к тому времени Армения выполнит свою часть домашнего задания".

"Армения получит доступ по железной дороге к Исламской Республике Иран и Российской Федерации, а Азербайджан будет иметь железнодорожное сообщение с Нахичеванской автономией", - сказал Пашинян 14 декабря. Он добавил, что если Армении удастся договориться с Турцией об открытии давно закрытой границы, может заработать и железная дорога Карс-Гюмри.

В советское время Армению и Азербайджан связывали два железнодорожных маршрута: один через Нахчыван, а другой дальше на севере через армянский Иджеван и азербайджанский Газах. Армяне утверждают, что маршрут через Нахчыван должен быть открыт только в рамках более широкого восстановления давно заблокированных региональных маршрутов, включая железную дорогу Иджеван-Газах.