Стрелка-хулигана поймали в Северной Осетии

19 янв. 21:59

В Северной Осетии задержали мужчину, обстрелявшего машину односельчанина. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

В дежурную часть по Пригородному району обратился житель села Камбилеевское, рассказавший, что кто-то обстрелял его машину, припаркованную на улице, так что она получила серьезные повреждения - на 280 тыс рублей.

Полицейские "в кратчайшие сроки" задержали подозреваемого, которым оказался 33-летний односельчанин потерпевшего. В отделе он дал признательные показания, добровольно выдал орудие преступления и "пообещал впредь не допускать такого неприемлемого и опасного для окружающих поведения".

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия", кроме того, мужчине предстоит ответить за хулиганство и порчу чужого имущества.

С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.