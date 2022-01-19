Джейхун Байрамов: Азербайджан считает необходимым запуск делимитации границ с Арменией без предусловий

19 янв. 21:50

Азербайджан выступает за начало делимитации границ с Арменией без каких-либо условий, об этом в ходе встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт заявил министр иностранных дел АР Джейхун Байрамов во время визита в Вену.

Как пояснили в МИД АР, Шмидт поздравила Баку с председательством в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, указала на подробность и взвешенность приоритетов председательства. Обратив внимание на важную роль Форума в решении вопросов безопасности на пространстве ОБСЕ, она выразила надежду, что председательство Азербайджана поможет решить существующие проблемы, добавив, что председательство Азербайджана было поддержано ОБСЕ, и секретариат организации готов тесно сотрудничать с АР в реализации этих приоритетов.

Джейхун Байрамов заявил, что Баку придает большое значение сотрудничеству с ОБСЕ, указал на важность сотрудничества с организацией, а также с удовлетворением напомнил о существующих проектах с ОБСЕ по развитию транспортных связей, продвижению "зеленой" энергетики и вопросам окружающей среды.

Глава МИД АР также сообщил о заинтересованности Азербайджана в участии ОБСЕ в строительстве и реинтеграции на нынешнем постконфликтном этапе.

Он проинформировал Шмидта о текущей ситуации в регионе, вопросах, связанных с реализацией трехсторонних заявлений, и шагах, предпринятых Азербайджаном для нормализации отношений с Арменией.

Байрамов сказал, что делимитация границ между Азербайджаном и Арменией - важный элемент нормализации отношений между ними, и Азербайджан выступает за безотлагательное начало этого процесса. Он также с сожалением отметил, что подход Армении к этому вопросу, в том числе демонстрируемая Ереваном позиция по этому поводу и ряд предварительных условий для запуска процесса делимитации, абсолютно неприемлемы. Министр подчеркнул, что Азербайджан поддерживает запуск процесса делимитации без каких-либо условий.