Власти курортной Алушты к лету приведут в порядок городскую набережную

19 янв. 21:33

Власти крымской курортной Алушты намерены к началу летнего сезона капитально отремонтировать Центральную набережную города - основные строительные работы будут завершены к началу курортного сезона, - сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города-курорта Галина Огнева.

"В ближайшее время нас ждет грандиозное событие: капитальный ремонт Центральной набережной – "сердца" нашего любимого города. Особое внимание будет уделено инженерным коммуникациям, проходящим как по набережной, так и под ней", – отметила она, передает "АиФ-Крым".

Сейчас проект находится на проверке у главного архитектора, он будет финансироваться за счет республиканского и местного бюджетов.