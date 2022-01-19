Стало известно, на каком языке говорили участники погромов в Казахстане

19 янв. 21:44

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что многие участники беспорядков в республике говорили на "других азиатских языках". К такому выводу он пришел на основании свидетельств его друзей, послов и врачей.

"Что касается террористических организаций, то, во-первых, мы считаем, что они относятся к исламистским радикальным группам. Многие мои друзья, которые живут в Алматы, а также наши послы, которые стали там очевидцами, звонили мне и сообщали, что среди вооруженных нападающих было много тех, кто говорил на казахском с сильным акцентом, что показывает, что они не являлись носителями языка. Некоторые раненные из их числа были в больницах и доктора говорили, что они не говорили ни на казахском, ни на русском. То есть они говорили на других азиатских языках", - приводит его слова РИА Новости.

Глава ведомства не сказал, на каком из многочисленных азиатских языков говорили участники беспорядков. По его словам, погромщики также действовали как "исламистские радикалы", напомнив, что двое сотрудников полиции были обезглавлены, что они "атаковали морги и забрали 41 тело нападавших". "Это показывает, что они действовали как радикальные экстремисты, они не хотели, чтобы тела были опознаны", - подчеркнул он.