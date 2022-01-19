Новый завод по производству медкислорода появится в Дагестане

19 янв. 21:12

Правительство Дагестана сообщило о начале строительства первого в республике завода по производству жидкого кислорода, предназначенного в медицинских целях.

Как отметили в пресс-службе, первый вице-премьер Дагестана Нюсрет Омаров ознакомился с ходом строительных работ.

По словам инициатора проекта Сиражудина Сиражудинова, завод сможет вырабатывать до 4,8 тонн жидкого кислорода в сутки.

В правительстве подчеркнули, что площадка для установки оборудования уже готова. В настоящее время идет подбор земельного участка в поселке Тюбе Кумторкалинского района для создания воздухоразделительной установки.