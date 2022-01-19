В школах Северной Осетии появятся кадетские, медицинские и инженерные классы

19 янв. 21:25

В школах Северной Осетии с нового учебного года откроются различные профильные классы. Об этом рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

Уточняется, что с 1 сентября 2022 года заработают инженерные и медицинские классы. Кроме того, в ближайшее время в пилотном режиме в школах будут образованы кадетские классы Следственного комитета РФ по договоренности с руководством республиканского управления СКР.

"Глава региона Сергей Меняйло поручил министру образования и науки республики Элле Алибековой проработать соответствующие проекты и довести их до сведения детей и родителей", - говорится в сообщении пресс-службы.