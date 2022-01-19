Новые фонари осветят дорогу в Гуниб

19 янв. 20:59

Специалисты установили осветительные столбы на участке автодороги, ведущей к селу Гуниб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

"Участок автодороги, где проведены работы по наружному освещению, относится к дороге регионального значения Махачкала–Буйнакск–Леваши–Верхний Гуниб. Подобные работы по благоустройству проведены в 2021 году и на других участках республиканских дорог", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что участки дорог выбираются на основе анализа статистики дорожно-транспортных происшествий, проводимом ГИБДД по республике.

"Таким образом в ушедшем году в целях снижения аварийности на дорогах дорожники дополнительно в республике установили 21 км металлических барьерных ограждений, светофоры, около 1 км тротуаров, столько же пешеходных перильных и тросовых ограждений. Кроме того, произведено комплексное обустройство 30 пешеходных переходов", - отметили в пресс-службе, добавив, что подобные работы способствуют снижению смертности на дорогах.