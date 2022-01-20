Что думали о русских представители других народов

Русские. Как неоднозначно нас воспринимают другие народы. Русские заселили шестую часть земли от Балтийского моря до Тихого океана, но море с его торговыми путями, связывающими разные страны, стало играть роль в формировании русской ментальности лишь с XVIII века. Большие пространства и низкая плотность населения давали возможность поддерживать нормальный уровень жизни, вовлекая в хозяйственный оборот естественные богатства земли. Это, кстати, сформировало миф о "неисчерпаемости богатств" России.

Повлиял на русский менталитет и холодный климат, который выработал в русском человеке способность выкладываться на полную в течение короткого лета: "Русский долго запрягает, да быстро едет". Отсутствие стремления к высокому качеству труда было связано затянувшимся крепостным правом. Пассивное отношение к труду и жизни выработало у русских такую черту как терпеливость (и в хорошем, и в плохом смысле). Жизнь воспринималась как исполнение долга, бесконечное преодоление трудностей: "Живут не для радости, а для совести".

Говоря о русском менталитете, обычно выделяют различные устоявшиеся особенности народа, иногда даже стереотипы. Так, достоинствами русского менталитета социологи называют адаптивность, изобретательность, восприимчивость к новому, стойкость к лишениям, терпение, душевную теплоту, заботу о близких, тягу к справедливости, служению высоким идеалам, чувство долга способность к самоотречению. Отвечая на вопрос, почему при таких замечательных качествах народа история России столь трагична, исследователи говорят о последствиях татаро-монгольского ига, происках внешних врагов, жестокости государства, "перегибах" отдельных правителей.

Среди недостатков русского народа часто называют разобщенность, низкую самодисциплину, неспособность к самоорганизации без подчинения и принуждения, правовой нигилизм, максимализм, метания из крайности в крайность. Ключевский, Солженицын, Ключевский, Карамзин, Тютчев, Чехов в своих произведениях нередко совсем нелестно отзывались о русском народе. Между тем, социологи и философы, плотно занимающиеся этой темой, предлагают избегать деления менталитета на "хорошие" и "плохие" слои, ведь в каждом поколении носителей менталитета можно увидеть переплетение и того, и другого.

В этой статье мы собрали высказывания тех, кто в сущности любил Россию; восхваляющие и критикующие русских, курьезные и противоречивые.

"Русский народ есть особенный народ в свете, который отличается догадкой, умом, силою", - Екатерина II, урожденная София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская.

"Россия — это окутанная тайной загадка внутри чего-то непостижимого... Концепция добронравия - жить по совести - это по-русски", - Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании.

"В двух случаях можно определенно утверждать, что вы имеете дело с лжецом: если человек говорит, что может всю ночь пить шампанское не пьянея, и если он говорит, что понимает русских", - Чарлз Боулен, американский дипломат, специалист по Советскому Союзу.

" Россия — это темная целина, неразгаданная таинственная почва... Всякое древо, пускающее корень в эти недра, дает пышный цвет… Россия — это ночь, где обновляются наши духовные силы", - Стивен Грэм, британский журналист, сотрудник лондонской "Таймс", писатель и путешественник.

"В России могут обмануть, украсть, ограбить, но порою данное кем-то слово может цениться дороже любой официальной бумаги с сургучными печатями, а неосторожно сказанное — привести к кровопролитию", - Оскар Уайльд, ирландский писатель и поэт.

"В России всестороннее развитие способностей — гораздо более обычное явление, чем в других странах... Скажем, среди англичан без труда можно найти человека, глубоко изучившего латынь, но не знающего, сколько будет дважды два... Отчасти это объясняется природной разносторонностью русских, отчасти — их бюрократической и вместе с тем доступной системой образования. У этой медали две стороны: выигрывая в охвате, русские проигрывают в личной оригинальности и глубине постижения предмета", - Морис Бэринг, английский драматург, поэт, прозаик, переводчик, путешественник и военный корреспондент.

"Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах верующих русских греческой конфессии. Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединяются друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути", - Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи.

"Русские обладают необыкновенной физической крепостью, очень способны к труду, но при этом крайне ленивы и охотнее всего предаются разгулу, до тех пор пока нужда не заставит их взяться за дело", - Эрик Пальмквист, шведский военный инженер, участник посольства в Россию 1673 года.

"Это народ, который отчаянно жаждет иметь друзей", - Габриэль Гарсиа Маркес, колумбийский писатель.

"Если эта воля налицо, то возникает что-нибудь в роде римской империи, или вроде России – единственная страна, у которой в настоящее время есть будущность", - Фридрих Ницше, немецкий философ.

"В несчастье они всегда тверды духом, не поддаются скорби, а к счастью, которое служит самым верным средством для испытания душ, они относятся равнодушно; мало того, они, не впадая ни в чрезмерную печаль, ни в чрезмерную радость, постоянно, что бы ни случилось, утешают себя следующими словами: так Богу угодно, Он так устрояет все к лучшему… Они отличаются в особенности беспримерною благотворительностью по отношению к бедным: для их просьб у них всегда открыты уши и разжаты руки", - Яков Рейтенфельс, путешественник и дипломат XVII века, уроженец Курляндии.

"Ради праведной идеи русские люди с радостью трудятся, даже находясь в заключении, и тогда они не чувствуют себя узниками, — они обретают свободу", - Адам Смит, шотландский экономист.

"Русские люди никогда не будут счастливы, зная, что где-то творится несправедливость", - Шарль де Голль, французский государственный деятель, президент Франции.

"Гостеприимство есть общая добродетель русских; так что ничем нельзя скорее рассердить их, как отказавшись от угощения… Русские женщины сколько красивы, столько ж и умны; но все румянятся", - Адольф Лизек, австрийский дипломат XVII века.

"Русским людям не нужны материалистические "ценности" Запада, не нужны сомнительные достижения Востока в сфере абстрактной духовности, не имеющей ничего общего с реальностью", - Альберт Швейцер, немецко-французский мыслитель.

"У русских необыкновенная способность понимать что бы то ни было, большая сноровка находить пригодные средства для своей цели и пользоваться к своей выгоде выпадающим ему случаем, и большинство между ними одарено достаточным природным красноречием, умением хорошо обделывать свои дела и рассудительно выбирать, что полезно для них, что вредно", - Иоганн Готтгильф Фоккеродт, прусский дипломат XVIII века.

"Русским людям нужна Правда, и они ищут ее, прежде всего в жизни", - Франсуа де Ларошфуко, французский писатель.

"Жить по Правде - это по-русски!", - Уильям Томсон, английский физик.

"Русский человек не делает карьеру на одном поприще: он вступает на несколько поприщ сразу и постоянно меняет занятия и ремесла… Русские добры к ближним. Ненависть им чужда. Они снисходительны к преступнику, поскольку он уже беззащитен. Они охотно предаются сентиментальной жалости, готовы отдать справедливость всем без разбору", - Пьер Паскаль, французский филолог.

"Русские люди добросовестно и безвозмездно трудятся, если в обществе есть нравственная идея, праведная цель", - Фридрих Гегель, немецкий философ.

"Как же глубоко симпатизируешь русским, когда сталкиваешься с их настоящей жизнью, а не с пропагандистским притворством их власти… Одаренные, чуткие люди, способные перенять и приумножить любой человеческий опыт, люди, до странности терпимые к жестокости и безалаберности, однако же очень внимательные к нравственным вопросам, мужественные и плодовитые, удивительно выносливые и живучие, глубоко уверенные, что им суждено сыграть ведущую роль в мировой истории, и страстно этого желающие", - Джордж Ф. Кеннан, американский дипломат в СССР.

"Русскость - это мировоззрение справедливого жизнестроя", - Станислав Лем, польский писатель.

"Русским нет равных ни в доброте — в тех случаях, когда они ее проявляют, — ни в самоуничижении", - Жюль Легра, французский филолог.

"Русская душа - это щедрость, не знающая границ", - Далай-Лама.

"У русских нет недостатка в уме... Стоит только поговорить с мещанином или крестьянином, чтобы найти в нем здравый смысл и рассудительность сколько нужно, но только в таких вещах, которые не касаются укоренившихся в нем с детства предрассудков относительно его родины и религии", - Кристоф Герман Манштейн, мемуарист, прусский генерал-майор.

"Мера - есть суть русской цивилизации", - Клод Гельвеций, французский философ.

"Русская культура не приемлет разврат", - Иоганн Вольфганг Гёте, немецкий поэт.

"Русские люди не терпят всякой мерзости!", - Генри Форд, американский инженер.

"Русское гостеприимство — удивительная вещь... Они привыкли смотреть на то, чем владели, как на довольно временные вещи, и, когда им везло, они стремились поделиться своим достоянием с друзьями как можно быстрее, пока не явился кто-то, способный отнять его", - Чарльз Тейер, американский дипломат.

"Русские люди никогда не живут по принципу "моя хата с краю, ничего не знаю"", - Томас Джефферсон, американский просветитель.

"Русский вообще во всех делах, где только не стесняет его предрассудок его отечества или вероисповедания, владеет очень здравым природным умом и ясным суждением", - Иоганн Готтгильф Фоккеродт, прусский дипломат, бургомистр Кёнигсберга.

""Жить для себя", "работать на себя", прожигать жизнь в различных удовольствиях - это не по-русски", - мать Тереза.

"Если меня когда-нибудь лишат гражданства США и мне придется выбирать, куда направить свои стопы, то я бы хотел закончить свои дни в России", - Микки Рурк, американский актер, боксер и сценарист.