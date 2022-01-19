"Черный январь" не должен быть забыт

19 янв. 23:00

Чем глубже в прошлое уходит "Черный январь", тем больше память об этом преступлении против человечности нуждается в защите. Постепенно уходят из жизни организаторы, участники, выжившие и родственники жертв "Черного января", и если сегодня, 32 года спустя, большинство из них еще живы, то к 50-летию событий ночи с 19 на 20 января 1990 года в Баку их будет значительно меньше. Параллельно с утратой свидетелей трагедии будет нарастать число фальсификаций, заинтересованные в искажении истории силы систематизируют ложь о "Черном январе" и постараются популяризовать ее, сделать как минимум "альтернативным мнением", а то и "общепринятой точкой зрения".

Поэтому уже сегодня необходимо не только помнить правду, но и противостоять лжи о расстреле карателями мирного населения Баку и его решающей роли в распаде СССР. Фальшивки не должны вставать в один ряд с фактами. Нужно твердо говорить, что происходило и чего не происходило в те дни.

Прежде всего нужно сказать, что в городе в начале января 1990 года не было стихийных антиармянских погромов. Атаки на армянские семьи проводились организованными террористическими группами, имевшими на руках списки адресов в многоквартирных домах, в то время как обычные азербайджанцы укрывали знакомых и друзей-армян от боевиков. В многонациональном Баку, где столько поколений азербайджанцев, армян, русских, лезгин, талышей, евреев и других этносов жили в мире, не мог разгореться изнутри межнациональный конфликт – его организовала центральная советская власть во главе с генсеком Михаилом Горбачевым.

К 1990 году процессы дезинтеграции Советского Союза, начатые властной верхушкой в личных целях, были практически завершены. Важно понимать, что объективных экономических либо социально-политических факторов гибели СССР в 80-х не было, несмотря на все сложности. Страна была ликвидирована ради захвата партийной и силовой элитой огромных финансовых и имущественных ресурсов советского государства с последующей передачей их по наследству. Достаточно посмотреть на то, как велась приватизация и кто получил в собственность капиталы и производства. План развалить Союз ради денег был разработан коллективным Западом как путь к победе в "холодной войне" (в режиме "разделяй и властвуй"), предложен команде Горбачева и вскоре приведен в действие.

Механизмом распада была избрана провокация национальных конфликтов в советских республиках: если посеять в людях ненависть к соседям по единой стране и заодно к центральной власти, у них появится стимул проголосовать за выход их малой родины из состава СССР в полном соответствии с Конституцией. Поэтому сверху в республики были спущены команды о создании националистических кружков и движений, которые до того невозможно было даже представить в стране победившего интернационала. Те региональные власти, которые были против, ничего не могли сделать из-за жесткой аппаратной вертикали, а центр между тем готовил на местах боевиков и планы террористических атак на мирное население под видом "национальных погромов".

На Кавказе эти боевики начали действовать еще на рубеже 1987-1988 годов, в АрмССР, прежде всего в Кафане, где прошли антиазербайджанские погромы. Националисты тогда ходили по списку адресов азербайджанцев, требовали от них покинуть Армению, применяли силу, выгоняли с работы; при этом простое армянское население пыталось как-то помочь первым жертвам разжигаемого армяно-азербайджанского конфликта, советовало спастись до того, как придут погромщики. В итоге за три зимних месяца из Армении при полном бездействии властей изгоняется порядка 4 тыс азербайджанцев, многие из них замерзают насмерть по пути в Азербайджан – а в АзССР их концентрируют в крупных городах и запускают в их среду других националистов для подготовки второго удара по Кавказу. В феврале 1988 года еще одна группа подготовленных центром боевиков устраивает уже антиармянские погромы в Сумгаите, не беспокоясь даже о том, что их лидером оказывается армянин Эдуард Григорян. Таким образом, террористы своими руками проливают кровь с обеих сторон, а ответственность возлагается на народы в целом.

"Черный январь" 1990 года становится финальным актом ликвидации СССР на Южном Кавказе. Применена та же схема, что и в Кафане двумя годами ранее: адресные нападения и убийства, в том числе в элитных районах, сопровождаемые бездействием милиции и КГБ, и работа "тихих" провокаторов, убеждающих бакинцев, что идут стихийные погромы, хотя преступники действуют малыми группами. По сути, это была атака на всех бакинцев, которые не могли и представить, что между ними может быть кровавая межнациональная вражда, и не делили земляков по национальностям. Пока боевики орудуют в городе, бакинские азербайджанцы прячут бакинских армян у себя дома, а в других городах спасающихся бегством принимают и помогают обжиться на новом месте.

И тогда центральная власть наносит последний удар. Под "предлогом" прекращения погромов она вводит в Баку отряды карателей на танках, одетых в форму советских войск. Каратели вторгаются в город ночью, на рубеже 19 и 20 января и уничтожают всех, кто попадается им на пути. Убийцы не только ведут беспорядочный огонь по людям и домам, но давят прохожих и машины гусеницами. Погибает 147 азербайджанцев, среди них – дети, женщины, старики. Наутро карателей заменяют обычными солдатами, а антиармянские погромы по новой команде сверху прекращаются. Вновь пролита кровь с обеих сторон, только теперь советское руководство участвует в этом открыто и подчеркнуто, публично говорит о введении войск в Баку – чтобы сломить сопротивление АзССР распаду Союза. Горбачев и его люди прямо говорят бакинцам: уходите, или мы вас уничтожим.

Затем добившийся своего центр теряет интерес к Азербайджану и Армении, бросает там собственноручно выращенных националистов и не беспокоится о том, куда те заведут свои республики и регион в целом. В августе 1990 года Верховный совет АрмССР принимает декларацию о независимости Армении со ссылкой на незаконный документ "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Начинается война за Нагорный Карабах. К середине августа 1991 года из Армении изгоняется все азербайджанское население, порядка 200 тыс человек. 20 ноября 1991 года под Гаракендом боевики сбивают вертолет с главными переговорщиками в руководстве Азербайджана по армяно-азербайджанскому урегулированию, исчезает возможность быстрого решения проблемы. Активная фаза Карабахской войны длится еще 2,5 года, пока при содействии международных посредников не устанавливается условный режим прекращения огня – к этому времени 20% территории Азербайджана оказываются под оккупацией Армении.

Все это, от событий, приближавших "Черный январь", до событий, ставших его последствиями, нужно помнить. Да, Карабахская война была завершена в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года капитуляцией Еревана и стала историей, но теперь за память о ней и ее причинах идет новая война. Бывшие члены советских националистических кружков, 20 лет державшие власть в Армении, постарели, ослабли, потерпели поражение и в политике, и на поле боя, но не сдались. Перед ними стоят все те же задачи обеления себя и очернения жертв, кроме того, у них появилась новая цель – реванш. Для этого запрограммированным на национализм боевикам необходимо вырвать неудобные им страницы истории, заменив удобной ложью об изначальной вражде между азербайджанцами и армянами. Тем же, кто борется за мир на Южном Кавказе, требуется защитить правду от посягательств этих националистических зомби.

"Черный январь" был ударом по Баку, по Азербайджану и еще шире – по некогда единой огромной стране. Этот удар нанесли предатели Родины, которым по ошибке была доверена высшая власть. В ночь с 19 на 20 декабря вместе со 147 бакинцами они погубили Советский Союз, чтобы нажиться на его смерти. Они искусственно разожгли армяно-азербайджанский конфликт и не сделали ничего, чтобы остановить его после того, как советские богатства были поделены между элитами. Они ушли от ответственности. Но они не уйдут от суда истории, если мы не позволим им.