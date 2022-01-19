"Кусачки" достали из 8-месячного младенца на Ставрополье

19 янв. 20:22

Девочку, проглотившую маникюрные "кусачки", спасли в Ставрополе. Об этом сообщается в Instagram краевой детской больницы.

"Девочка в возрасте 8 месяцев. Из анамнеза - около пяти часов назад ребенок проглотил маникюрные щипчики. Обратились в городскую больницу по месту проживания, экстренно направлены в КДКБ", - сказано в сообщении.

По рентгеновскому снимку удалось установить, что инородное тело находится в желудке.

Заведующий эндоскопическим отделением Роман Шолом экстренно сделал ребенку эзофагогастродуоденоскопию, со второй попытки удалив из желудка металлические "кусачки" для ногтей, длина которых составляла 5 см, ширина - 1 см.

На четвертые сутки девочку выписали, она полностью здорова.