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Ташкент может перенять опыт России для развития общественного транспорта

Ташкент может перенять опыт России для развития общественного транспорта

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ознакомился с проектами по развитию транспортной инфраструктуры в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы республики.

Отмечается, что в ходе презентации узбекский лидер ознакомился с российскими и немецкими наработками в сфере общественного транспорта.

"В ходе презентации представлены также возможности развития общественного транспорта и транспортной инфраструктуры в городе Ташкенте на основе научного обоснованного опыта Германии и России", - сказано в сообщении.

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