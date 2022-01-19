Двух чиновников уличили во взятке на тысячу долларов в Армении

19 янв. 19:58

Замначальника одного из территориальных отделов Инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности П. Е. и главный специалист того же отдела А. Г. задержаны в Армении - их подозревают в получении взятки. Такое сообщение распространил Антикоррупционный комитет.

По данным правоохранителей, П.Е. и А.Г., вступив в сговор, 21 октября прошлого года получили от владельца компании по продаже топлива взятку в размере $1 тыс.

За эти деньги злоумышленники скрыли проведение без необходимого разрешения ремонтных и строительных работ на бензоколонке в Котайкской области, передает Sputnik Армения.

В сообщении отмечается, что удалось собрать достаточное количество данных для уголовного дела по пунктам 2 и 3 части 3 статьи 311 (Получение взятки).