Совет Федерации отпразднует дни Кабардино-Балкарии

19 янв. 19:45

Дни Кабардино-Балкарии в рамках празднования 100-летия республики пройдут в Совете Федерации, сообщил в своем Instagram глава региона Казбек Коков.

Он также отметил, что КБР представит свои социально-экономические возможности, инвестиционный и туристический потенциал.

"Уже в конце апреля проведем Дни Кабардино-Балкарии в Совете Федерации", - написал он.

Коков подчеркнул, что руководство республики совместно с министерством культуры РФ прорабатывают проведение осенью Дней культуры Кабардино-Балкарии в Москве.

"Важным событием станет совместное празднование в столице нашей страны 100-летних юбилеев трех республик - Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии", - добавил глава региона.