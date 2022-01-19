Президент Узбекистана встретился с заместителем руководителя администрации Путина

19 янв. 19:30

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня провел встречу с заместителем руководителя администрации российского президента Дмитрия Козака. Такое сообщение опубликовано на сайте главы государства.

В начале переговоров Дмитрий Козак передал Шавкату Мирзиееву "искренние приветствия и наилучшие пожелания" от Владимира Путина.

"Особо отмечено, что договоренности недавних встреч и контактов на высшем уровне придали мощный импульс укреплению узбекско-российского стратегического партнерства и расширению многоплановых отношений. Растут объемы товарооборота, осуществляются крупные проекты промышленной кооперации и приоритетные гуманитарные программы", - указано в сообщении.

Президент Узбекистана обратил внимание на "важность дальнейшего развития и раскрытия потенциала полномасштабного сотрудничества" РФ и РУз.

Козак и Мирзиеев также обменялись мнениями по ситуации в Центральной Азии в свете событий, недавно произошедших в регионе.