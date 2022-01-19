В Дагестане за сутки отключили 17 нелегальных майнинг-ферм

19 янв. 19:24

Глава Левашинского района Шамиль Дабишев сообщил в своем Instagram об обнаружении 17 незаконных майнинговых ферм.

Отмечается, что "фермы" выявили во время рейда межведомственной комиссии администрация Левашинского района, а также сотрудники ОМВД, прокуратуры и энергетиков.

Глава района подчеркнул, что в настоящее время ведутся ремонтные работы по замене подстанций.

"К сожалению, ремонтные работы невозможно проводить без плановых отключений. Просим жителей района проявить терпение, в самое ближайшее время обстановка с электроснабжением в районе улучшится", - написал он.