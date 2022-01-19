В Европе считают, что ФРГ "бросила" всех ради России

19 янв. 18:58

Глава европейского бюро Politico Мэтт Карнишинг заявил, что Германия отделяется от западного мира потому, что решил выстраивать собственные отношения с Россией.

"Берлин будет останавливать "Северный поток — 2"? Нет. Будет отправлять оружие Украине? Ничего подобного. Поменяет свою позицию по SWIFT? Нет. Германия фактически покинула западный блок", - подчеркнул эксперт.

Ранее министр обороны Германии сообщил, что политика в отношении поставок летальных вооружений Киеву остается без изменений. При этом он отметил, что Берлин не планирует оказывать военную поддержку Украине.