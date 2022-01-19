Футболист сборной Армении перешел в "Астану"

19 янв. 18:42

Игрок сборной Армении Камо Оганесян пополнил ряды нур-султанской "Астаны", сообщает пресс-служба клуба.

Оганесян начинал свою футбольную карьеру в ереванском "Пюнике". За клуб он провел более 200 матчей, забил 33 мяча и отдал 25 результативных паса. Также он является дважды чемпионом Армении. В 2017 году защитник стал выступать за "Торпедо-БелАЗ" из Беларуси.

В чемпионат Казахстана Камо перебрался в 2018 году, перейдя в талдыкорганский "Жетысу". В 2020 году стал чемпионом Казахстана в составе алматинского "Кайрата".