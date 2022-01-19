Житель Дагестана незаконно срубил деревья на 200 тысяч рублей

19 янв. 18:36

Жителя Бабаюртовского района заподозрили в незаконной вырубке деревьев на почти 200 тыс рублей, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Правоохранители установили, что 13 января, примерно в 14:00 мск, в лесу на окраине села Хамаматюрт, 33-летний местный житель незаконно срубил несколько ясеней, дубов и кустов боярышника.

Подозреваемый был доставлен в отдел, где дал признательные показания.

"В ходе разбирательства злоумышленник пояснил, что срубленные деревья хотел использовать в качестве дров, но при этом разрешения на заготовку древесины на данном участке леса у него не было", - отметили в полиции.

По предварительной оценке, Кизлярское лесничество понесло ущерб на сумму более 194 тыс рублей.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений).