В США заявили о скором развале своей страны

19 янв. 18:23

Американский ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в разговоре на тему ситуации вокруг Украины с политическим экспертом заявил, что война между Россией и США приближается, и СМИ это поощряют.

Однако подписчики журналиста в Twitter раскритиковали его слова и отказались разделять "боевое" настроение журналиста.

"Россияне будут в шоке, когда увидят, как наши солдаты умеют снимать видео для TikTok", - написал один из пользователей.

Другой комментатор уверен, что Штаты уже разваливаются экономически, морально и духовно изнутри. По его словам, Россия должна просто сидеть сложа руки и наблюдать за процессом, а не бомбить Штаты.

Еще один из фолловеров думает, что если Белый дом развяжет войну с Кремлем, то она закончится для Вашингтона полным провалом.

"Никому не нужна война. В мире и так слишком много страданий", - поддержал читатель.