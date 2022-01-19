Пашинян рассказал, кто не отпустил главу Минэкономики в отставку

19 янв. 18:19

Глава Минэкономики Ваан Керобян не смог уйти в отставку из-за запрета, наложенного премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом сообщил последний в ходе правительственного часа в парламенте.

"Это я запретил господину Керобяну уходить в отставку, и я решу, как долго будет работать или не работать каждый министр и член правительства", - приводит его слова Sputnik Армения.

Напомним, ранее министр экономики пояснил, что обещание подать в отставку, если в прошлом году в Армении не будет двузначного экономического роста, было шуткой.