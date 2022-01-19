Кризис в рядах армянских националистов

На этой неделе оппозиционные фракции армянского парламента обрушили шквал критики в адрес вице-спикера Национального собрания (НС) Рубена Рубиняна, который участвовал во встрече по нормализации армяно-турецких отношений 14 января в Москве. Националисты усмотрели в назначении Рубеняна спецпредставителем от Армении элементы закулисной политики партии Никола Пашиняна, косвенно обвинив вице-спикера, а также премьер-министра в антиправительственном заговоре. Назначенный на время отсутствия Алена Симоняна и.о. спикера НС Акоп Аршакян не смог провести заседание парламента в конструктивном ключе, в результате чего оно завершилось потасовкой.

Бодро начав 2022 год с очередного витка популистских призывов, армянская националистическая оппозиция стремительно скатывается к привычной для себя риторике. Оппоненты партии власти существуют в пространстве стереотипов и бесконечной критики, которая способствует обесцениванию присутствия фракции "Армения" и "Честь имею" в стенах НС. На этот раз парламентариям не понравился возраст Рубена Рубиняна (30 лет), а также механизм его назначения, поскольку он не был согласован со всеми парламентскими фракциями. Несмотря на то, что в новейшей истории Армении, с момента распада Советского Союза, назначение министров, послов и дипломатов - прерогатива главы государства, националисты принялись утверждать, что Рубенян может быть агентом влияния Анкары. Масла в огонь подлили откровения вице-спикера, согласно часть жизни Рубенян провел на территории Турции. Националистам достаточного одного упоминания соседней страны, чтобы начать шумную пропагандистскую компанию, смешав в ней все, начиная от персональных обвинений в госизмене, заканчивая теориями заговора.

Проблема армянской оппозиции кроется в ее непонимании принципов политической борьбы. Националисты считают, что для здоровой парламентской конкуренции достаточно по любому поводу долго критиковать премьера и его партию, тем самым поднимая волну общественного раздражения. Успех того или иного обвинения или критического замечания малозначим, поскольку националисты придерживают количественного принципа. Реваншисты не понимают, что для создания реальной оппозиции их политика, риторика, а также принципы работы и инициативы должны быть положительной альтернативой курсу руководства страны, открывая в сознании армянской общественности представление о новых возможностях. Вместо этого популистская риторика фракций "Армения", "Честь имею" и прочих националистов взывает не к разуму, а к инстинктам, которые она же годами воспитывала на почве страха и ненависти ко всему турецкому и азербайджанскому. Именно поэтому в информационном пространстве Армении не говорят о положительных перспективах послевоенного будущего.

Конфигурация политических сил делает невозможным создание внятного коалиционного крыла. Представители системного крыла в лице ППА Гагика Царукяна и "Пресвященной Армении" Эдмона Марукяна предпочитают держаться в тени, сохраняя финансовый ресурс своих партий, который пригодится на следующих выборах. Так называемые уличные патриоты прошлогоднего "Движения за спасения Родины" дублируют тактику, которой придерживался Никол Пашинян в 2018 году, не принимая во внимание условия, которые позволили нынешнему премьеру придти к власти.

К глубокому сожалению лидеров уличного движения, в рядах правящей партии не наблюдается раскола. Что качается фракций "Армения" и "Честь имею", то их политику в значительной степени курируют депутаты и лидеры низвергнутой Республиканской партии Армении. Клановый характер коммуникации между членами политической семьи экс-президентов Кочаряна и Саргсяна не предусматривает доверия конструктивных взаимоотношений. Оппозиция не может предложить людям никакого положительного сценария, который мог бы стать альтернативой нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

В свое время Никол Пашинян и сам пытался "приватизировать" политику армянского сепаратизма, заявив летом 2019 года: "Карабах это Армения. И точка". В тот период так называемые истинные патриоты молчали. По сути, Пашинян и вечно недовольные парламентские оппозиционеры различаются между собой лишь тем, что на долю премьера выпала роль участника послевоенного урегулирования и исполнителя договоренностей, достигнутых в ноябре 2020 года.