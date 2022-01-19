Антикоронавирусные меры ужесточают в Крыму

19 янв. 17:59

В Крыму вводят новые антиковидные санитарные меры с 24 января. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

"С 24 января 2022 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении 14 к настоящему указу, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью", - цитирует документ РИА Новости.

Кроме того, с этого же дня и до особого распоряжения руководители госорганов и органов местного самоуправления должны обеспечить перевод на "дистанционку" до половины штатной численности работников, то же самое рекомендуется сделать руководителям всех организаций и предприятий, а также индивидуальным предпринимателям.