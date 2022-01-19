Зеленский рассказал, о чем разговаривал с генсеком НАТО

19 янв. 18:12

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали своего разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Напомним, телефонный разговор президента Украина Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга состоялся в среду, 19 января.

Как отметил украинский лидер, он обсудил с главой Североатлантического альянса дипломатические усилия по обеспечению стабильности в Европе. "Поговорил по телефону с @jensstoltenberg. Обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия по стабильности в Европе", - поведал Зеленский на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава государства также сообщил, что в рамках беседы обсуждалась подготовка к запланированному на июнь саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины. "Политика открытых дверей остается неизменной!" - добавил украинский лидер.