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НАТО поддержит Украину перед лицом "российской угрозы"

НАТО поддержит Украину перед лицом &quot;российской угрозы&quot;

В среду, 19 января, состоялся телефонный разговор генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского.

В ходе беседы глава Североатлантического альянса выразил поддержку украинскому лидеру "перед лицом угрозы", исходящей от России.

В то же время Столтенберг в очередной раз подтвердил, что НАТО готова вести диалог с Россией.

"Союзники (по НАТО) призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым прицепам", - написал генсек НАТО на своей странице в социальной сети Twitter.

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