Джонсон не собирается уходить в отставку из-за вечеринки

19 янв. 17:41

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не уйдет в отставку из-за скандала с его участием в вечеринке весной 2020 года, когда в стране действовали жесткие ограничения в связи с распространением коронавируса COVID-19.

По словам Джонсона, он не собирается покидать свой пост, но готов вновь принести извинения, передает РИА Новости.

"Нет… Я могу лишь вновь принести извинения", - заявил британский премьер, отвечая на вопрос в парламенте, собирается ли он уходить в отставку.

Ранее премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в том, что в правительственной резиденции на Даунинг-стрит в 2020 году была проведена вечеринка, несмотря на действовавший в стране общенациональный локдаун. По словам премьера, он предполагал, что посещает рабочее мероприятие.