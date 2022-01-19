Пашинян: я несу личную ответственность за процесс нормализации отношений с Турцией

19 янв. 17:39

Ответственность за процесс нормализации отношений Армении с Турцией со стороны Еревана полностью несет премьер-министр Никол Пашинян. Об этом заявил он сам, выступая в парламенте.

По словам главы правительства, решение назначить спецпредставителем в переговорах с Анкарой вице-спикера Национального собрания Рубена Рубиняна было вынесено исходя из "политической целесообразности", передает Sputnik Армения.

Пашинян заверил, что спецпредставитель отчитывается перед премьер-министром, Советом безопасности и народом.

Напомним, первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений прошла в Москве 14 января.