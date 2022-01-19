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Житель Узбекистана уехал на заработки в Россию и стал экстремистом

Житель Узбекистана уехал на заработки в Россию и стал экстремистом

Спецслужбы РФ отправили на родину гражданина Узбекистана, который подозревается в экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба Службы государственной безопасности (СГБ) республики.

Как отметили в ведомстве, выходец из Кашкадарьинской области был задержано в ходе совместной операции спецслужб двух стран в момент, когда он планировал побег в Сирию, чтобы примкнуть к террористам.

"Задержанный планировал вступить в ряды боевиков в Сирии с целью участия в боевых действиях", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что мужчина попал под влияние экстремистов в соцсетях, когда находился в России. В настоящее время ведется следствие.

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