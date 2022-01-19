Раиси: отношения России и Ирана будут постоянными и стратегическими

19 янв. 17:13

Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность своему коллеге за содействие вступлению Тегерана в Шанхайскую организацию сотрудничества.

"Я благодарю вас за содействие вступлению Тегерана в ШОС", - заявил он.

Помимо того, глава республики отметил, что Тегеран передал Москве проект соглашения о стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет.

"Мы передали нашим российским коллегам документ о стратегическом сотрудничестве между двумя странами, который может определить перспективу как минимум на 20 лет", - сказал Раиси.

Президенты двух стран обсудили международную тематику. По словам иранского лидера, Россия и Иран должны взаимодействовать в противостоянии односторонним действиям США на мировой арене.

"Мы можем создать синергию в нашем взаимодействии. Мы больше 40 лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или угроз", - подчеркнул глава республики.

Раиси напомнил, что Иран прикладывает усилия к снятию с него санкций и выразил надежду, что в итоге это будет осуществлено.

"У нас в Исламской республике Иран нет никаких ограничений для развития и расширения отношений с дружественной нам страной Россией. Эти отношения будут стратегическими. Они не будут кратковременными или позиционными. Они будут постоянными и стратегическими", - добавил он.

Помимо этого, президент Ирана считает, что связи между Тегераном и Москвой будут "устойчивыми и всесторонними".

"Мы можем развивать наши отношения в сфере экономики, торговли, политики, культуры и все те направления в двустороннем формате, которые выгодны нашим странам и народам", - заключил Раиси.