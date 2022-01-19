Путин - Раиси: Москва и Тегеран "очень плотно сотрудничают" на мировой арене

19 янв. 17:25

Россия и Иран ведут тесное сотрудничество на международной арене, об этом заявил на переговорах с президентом Ирана Эбрахимом Раиси российский лидер Владимир Путин.

Прежде всего он выразил благодарность за то, что Раиси "в эти непростые ковидные времена" смог приехать в Москву, подчеркнул, что с момента инаугурации президенты поддерживали постоянный контакт, однако ни видеоконференции, ни телефонные звонки, отметил Путин, не заменят личного общения.

Российский лидер уточнил, что, невзирая на пандемию, и в 2020 году товарооборот между странами немного вырос, более чем на 6%, в прошлом году рост составил более 38%. РФ и ИРИ реализуют крупные проекты, проводится работа по очень многим направлениям.

"На международной арене мы сотрудничаем очень плотно. Я уже не говорю о том, что благодаря нашим усилиям в значительной степени удалось помочь сирийскому Правительству преодолеть угрозы, связанные с международным терроризмом. Сейчас, конечно, и вас, и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане. Мне бы хотелось обсудить все эти вопросы с Вами, узнать Вашу позицию по этим проблемам", - указал Путин.

Глава государства указал, что в рамках временного соглашения развиваются отношения ИРИ с ЕврАзЭС, идет активная работа для создания на долгосрочной основе зону свободной торговли между Ираном и этим объединением. Кроме того, добавил он, Тегеран ведет активную деятельность в качестве наблюдателя и в Шанхайской организации сотрудничества.

"То есть у нас очень большая повестка", - сказал президент России.