Игрок сборной Турции по футболу присоединился к ЦСКА

19 янв. 17:02

Футбольный клуб ЦСКА усилился полузащитником французского "Лилля" и сборной Турции Юсуфом Языджи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте столичной команды.

24-летний хавбек будет выступать за ЦСКА до конца текущего сезона. Соглашение с "Лиллем" предусматривает опцию выкупа футболиста.

Ранее источник сообщал, что после окончания срока аренды ЦСКА сможет приобрести Языджи за 12 млн евро.

Напомним, в текущем сезоне Языджи провел за "Лилль" 21 матч во всех турнирах, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.