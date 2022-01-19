Евросоюз не примет попытки разделить Европу на сферы влияния

19 янв. 16:58

Европейский союз выступает за диалог с Россией, но не поддержит деление Европы на сферы влияния. Такое заявление сделала сегодня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Председательство Франции в ЕС начинается в сложный период. Мы поддерживаем проведение диалога с Россией, но не примем попытки разделить Европу на сферы влияния", - написала она на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава ЕК отметила, что Европейский союз подтверждает солидарность с Украиной. По ее словам, если ситуация вокруг Украины ухудшится, ЕС будет готов ввести в координации с партнерами обширные санкции в отношении России, передает РИА Новости.