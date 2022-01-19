Наманган и Уфа будут развивать взаимные связи

19 янв. 16:56

Наманганская область Узбекистана намерена развивать и укреплять развитие экономических, социальных и культурно-гуманитарных связей между двумя регионами, - сообщили в Департаменте инвестиций и внешней торговли Наманганской области.

Делегация из Башкортостана во главе с министром промышленности, энергетики и инноваций республики Александром Шелдяевым сегодня прибыла в Наманганскую область, где ее принял глава местной администрации Шавкатжон Абдуразаков, - передает Sputnik Узбекистан.

Шелдяев высоко оценил экономический потенциал Намангана, а также масштабы и качество проводимых работ, отметив, что имеются все основания для практического сотрудничества с Наманганской областью.

Также стороны приняли решение об открытии регулярных авиарейсов между Наманганом и Уфой. В рамках переговоров их участники договорились о проведении совместных мероприятий: 61-го Международного фестиваля цветов в мае, двустороннего бизнес-форума и В2В-встречи предпринимателей, а также Уфимского фестиваля пчеловодства в сентябре.