Путин поинтересовался позицией Тегерана по ситуации вокруг СВПД

19 янв. 16:47

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси заявил, что хотел бы услышать его позицию по ситуации вокруг иранской ядерной сделки.

"Мне очень важно узнать вашу позицию по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - прим. ред.)", - цитирует главу российского государства ТАСС.

Говоря о точках соприкосновения с Ираном, Путин отметил что Исламская Республика активно работает в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве наблюдателя. Глава российского государства также обратил внимание на то, что на основе временного соглашения развиваются отношения государства с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). "Мы активно работаем, чтобы создать <…> зону свободной торговли между Ираном и нашим объединением", - добавил президент РФ.

Кроме того, Путин констатировал, что начавшиеся переговоры имеют очень большую повестку. "Я очень рад вас видеть и в самом начале нашей встречи хочу вас попросить после возвращения в Тегеран передать самые наилучшие пожелания духовному лидеру, господину Хаменеи", - резюмировал российский лидер.

Переговоры двух президентов проходят в Екатерининском зале Кремля. Ранее сообщалось, что главы России и Ирана обсудят на встрече политическую, экономическую и культурную сферы взаимодействия двух стран.

Напомним, президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл с визитом в Россию 19 января. В ходе поездки он встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а также выступит на заседании Госдумы.