Разданская ТЭС станет фермой по майнингу криптовалюты

19 янв. 16:38

Сегодня на заседании Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении был утвержден проект о передаче части территории старой Разданской ТЭС в аренду.

Оборудование ТЭС физически и морально устарело, а вырабатываемая там электроэнергия стала слишком дорогой, что повлияло на такое решение КРОУ. В среднесрочной перспективе она будет отключена от сети, - передает Sputnik Армения.

Вместе с тем, большая территория станции с масштабной инфраструктурой - линиями электропередачи, водопроводами и газопроводами промышленного значения удобна для сдачи в аренду производственным компаниям. Часть ее территории будет передана свободной экономической зоне "Экос" где, как сообщалось ранее, собираются разместить предприятия по майнингу криптовалюты.

На другой части ее территории начнут выпускать холодильные установки – ее передали в аренду компании "Стилман", которая собирается заняться их производством.