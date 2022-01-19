Источник: Россия, Украина, Германия и Франция обсуждают возможность встречи на уровне политсоветников

19 янв. 16:29

Представители стран нормандской "четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) прорабатывают возможность встречи политсоветников лидеров стран. Об этом сообщил сегодня источник в Москве.

"Сейчас обсуждается возможность встречи политсоветников лидеров стран "четверки". Сроки не определены", - цитирует его РИА Новости.

В понедельник, 17 января, другой информированный источник заявил, что политсоветники стран нормандской "четверки" могут провести встречу в конце января - начале февраля

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе заявила, что ФРГ стремится провести встречу в "нормандском формате" и работает над проведением такой встречи, однако даты по-прежнему нет.