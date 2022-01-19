В Кремле рассказали, в чем причины разногласий с Киевом

19 янв. 16:18

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причины разногласий с Украиной.

Он подчеркнул, что основные разногласия между Москвой и Киевом связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских соглашений со стороны Киева.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что место переговоров по урегулированию на Украине не столь важно. "Место же проведения каких-то контактов вторично. Главное - это все-таки повлиять на Украину", - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сегодня стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского приехать в республику для обсуждения и урегулирования разногласий.