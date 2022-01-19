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Беременных дважды в месяц будут тестировать на COVID-19 на Ставрополье

Беременных дважды в месяц будут тестировать на COVID-19 на Ставрополье

Беременные на Ставрополье будут регулярно проходить экспресс-тестирование на наличие коронавируса, сообщил глава регионального Минздрава Владимир Колесников.

По его словом, закупку необходимых комплектов для исследований проведут на средства краевого бюджета,  

"Порядка 21 млн рублей выделено для этого. У нас 12 472 беременные женщины на территории края. Чтобы уберечь их, принято решение два раза в месяц проводить экспресс-тестирование всем беременным без исключения", - приводит слова Колесникова ТАСС.

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