Беременных дважды в месяц будут тестировать на COVID-19 на Ставрополье

19 янв. 16:16

Беременные на Ставрополье будут регулярно проходить экспресс-тестирование на наличие коронавируса, сообщил глава регионального Минздрава Владимир Колесников.

По его словом, закупку необходимых комплектов для исследований проведут на средства краевого бюджета,

"Порядка 21 млн рублей выделено для этого. У нас 12 472 беременные женщины на территории края. Чтобы уберечь их, принято решение два раза в месяц проводить экспресс-тестирование всем беременным без исключения", - приводит слова Колесникова ТАСС.