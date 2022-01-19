СМИ: Ереванские воришки обчистили квартиру одного из банкиров

19 янв. 16:19

Минувшей ночью в Ереване ограбили квартиру начальника отдела по продажам одного из банков Армении 31-летнего Л. Пашиняна, - сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

Сегодня ночью в районе 00:10 в отделение полиции Нор-Норка поступил звонок об инциденте. Пашинян сообщил, что, по предварительным данным, кража произошла накануне, 18 января, в районе с 08:30 до 23:30 неизвестным лицом или группой лиц, - передает Sputnik Армения.

Грабители проникли в квартиру в то время, когда хозяев не было дома, и вынесли оттуда все золотые украшения, - говорится в сообщении.