Россия будет бороться с расширением НАТО дипломатией

19 янв. 16:00

Россия будет делать все возможное дипломатическими средствами, чтобы Украина не вступила в НАТО. Такое заявление в ходе своего выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай" сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Это то, что находится в центре интересов безопасности России. И мы сделаем все возможное, чтобы обратить эту ситуацию вспять, ребалансировать эту ситуацию по дипломатическим каналам", - подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что проекты решения, которые были предложены США в Женеве, предлагают путь вперед - найти дипломатическое решение.

Напомним, 17 декабря министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

10 января представители России и США провели в Женеве консультации по гарантиям безопасности. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января в Вене состоялось совещание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).