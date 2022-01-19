Британия отменяет маски и свидетельства о вакцинации

19 янв. 16:07

Правительство Великобритании отменяет большинство коронавирусных ограничений, введенных в условиях выявления омикрон-штамма, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Со следующей неделе ранее введенные меры перестанут действовать", - сказал он, выступая в Палате общин британского парламента.

По его словам, власти отменяют обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов. Также больше недействительна рекомендация для работодателей по возвращению сотрудников на удаленную работу.

Помимо этого, как отметил Джонсон, "правительство больше не будет требовать обязательного ношения масок" в закрытых помещениях и общественном транспорте.