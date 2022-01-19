В Москве могут в два раза увеличить число операторов скорой из-за омикрон-штамма

19 янв. 15:58

Власти Москвы в случае необходимости готовы вдвое увеличить число операторов скорой помощи. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса COVID-19 нагрузка на все звенья медицинской системы растет. "Особенно растет нагрузка на колл-центры, справочно-медицинскую систему "122", скорую помощь и поликлиники. В скорой помощи нагрузка выросла примерно на 30%. Для того, чтобы обеспечить нормальную работу, число операторов было увеличено на две трети и при необходимости будет увеличено еще до двух раз", - цитирует градоначальника РИА Новости.

Мэр подчеркнул, что это делается для того, чтобы скорая помощь могла быстро реагировать на звонки. По его словам, на следующей неделе количество операторов колл-центра "122" будет увеличено в три раза, чтобы жители Москвы могли вовремя дозвониться и получить всю необходимую информацию, либо медицинскую помощь. Ранее было увеличено и число оперативных бригад скорой помощи, добавил Собянин.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 334 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 10 899 411 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве выявлены 2 113 370 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 913 326 жителей столицы, умерли - 38 084.