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Армения передала Азербайджану предложения по деэскалации на границе

Армения передала Азербайджану предложения по деэскалации на границе

Армения при посредничестве России передала Азербайджану пакет предложений, которые направлены на деэскалацию приграничной ситуации, - заявил сегодня входе правительственного часа в парламенте глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Мы разработали пакет предложений, которые были переданы российской стороне и при посредничестве РФ также Азербайджану. Они направлены на деэскалацию ситуации на границе", - отметил он, передает ТАСС.

Также Мирзоян заявил, что новая встреча с азербайджанским коллегой пока не планируется, однако готовится визит в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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