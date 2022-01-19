Армения передала Азербайджану предложения по деэскалации на границе

19 янв. 16:05

Армения при посредничестве России передала Азербайджану пакет предложений, которые направлены на деэскалацию приграничной ситуации, - заявил сегодня входе правительственного часа в парламенте глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Мы разработали пакет предложений, которые были переданы российской стороне и при посредничестве РФ также Азербайджану. Они направлены на деэскалацию ситуации на границе", - отметил он, передает ТАСС.

Также Мирзоян заявил, что новая встреча с азербайджанским коллегой пока не планируется, однако готовится визит в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ.