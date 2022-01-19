Глава Аудиторской палаты Армении Левон Йолян написал заявление об отставке

19 янв. 15:48

Левон Йолян, глава Аудиторской палаты Армении, подал в отставку, - сообщили в пресс-службе Национального Собрания (парламента) Армении.

Йолян был избран на пост председателя Аудиторской палаты (прежнее наименование – Контрольная палата) Армении в 2017 году. За его кандидатуру тогда проголосовали 99 из 101-го депутата. Он сменил на посту Ишхана Закаряна, - передает Sputnik Армения.

О причинах отставки Йоляна не сообщается.

Напомним, глава Аудиторской палаты Армении избирается сроком на 6 лет, очередные выборы главы структуры должны были пройти в 2023 году.