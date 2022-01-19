В Астраханской области открылись первые ковидные центры

19 янв. 15:47

В Астраханской области начали работать первые два медицинских центра, в которых будут оказывать амбулаторную помощь пациентам с подозрением на коронавирус.

"Круглосуточные ковидные центры открылись на базе больниц в Икрянинском и Володарском районах области", - сказал представитель минздрава региона

По словом собеседника РИА Новости, в них жители региона с подозрением на коронавирус или уже подтвержденной инфекцией смогут пройти ПЦР-тест, получить медицинскую помощь и при необходимости лекарства.

Также стало известно, что скоро в регионе откроется еще несколько подобных центров.