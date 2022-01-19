Рядом с местом крещения Иисуса в Иордане вырастет грузинский культурный центр

19 янв. 15:30

В скором времени недалеко от места крещения Иисуса Христа у реки Иордан будет построен грузинский культурный центр, - заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Согласно решению Его Величества Короля Иордании Абдаллы II и Его Высочества Принца Газы Грузии передали землю у реки Иордан вблизи места крещения Спасителя. По благословению Патриарха здесь будет построен грузинский культурный центр. Через 300 лет Грузия возвращается на Святую Землю", – заявил премьер, передает Sputnik Грузия.

Ираклий Гарибашвили поздравил население Грузии и членов Священного Синода с праздником Крещения Господня, отметив, что факт передачи земли у реки Иордан – это историческое событие, которое стало возможным в результате совместных усилий светской и духовной власти.