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Минфин озвучил размер профицита бюджета России за 2021 год

Минфин озвучил размер профицита бюджета России за 2021 год

Профицит федерального бюджета России по итогам 2021 года составил 514,76 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе министерства финансов России.

При этом в ведомстве отметили, что это пока предварительная оценка.

Доходы бюджета составили 25,3 трлн рублей или 134,8% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Расходы бюджета за аналогичный период составили 24,8 трлн рублей или 115,1% к общему объему расходов, утвержденному федеральным законом.

Также сообщается, что по состоянию на 1 января 2022 года объем средств Фонда национального благосостояния составил 13,5 трлн рублей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что профицит федерального бюджета в прошлом году составил 0,4% ВВП. Изначально федеральный бюджет в 2021 году ожидался дефицитным. Так, в утвержденном бюджете на 2021-2023 годы доходы госказны в 2021 году ожидались на уровне 18,8 трлн рублей, а расходы - 21,52 трлн рублей.

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