Минфин озвучил размер профицита бюджета России за 2021 год

19 янв. 15:20

Профицит федерального бюджета России по итогам 2021 года составил 514,76 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе министерства финансов России.

При этом в ведомстве отметили, что это пока предварительная оценка.

Доходы бюджета составили 25,3 трлн рублей или 134,8% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Расходы бюджета за аналогичный период составили 24,8 трлн рублей или 115,1% к общему объему расходов, утвержденному федеральным законом.

Также сообщается, что по состоянию на 1 января 2022 года объем средств Фонда национального благосостояния составил 13,5 трлн рублей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что профицит федерального бюджета в прошлом году составил 0,4% ВВП. Изначально федеральный бюджет в 2021 году ожидался дефицитным. Так, в утвержденном бюджете на 2021-2023 годы доходы госказны в 2021 году ожидались на уровне 18,8 трлн рублей, а расходы - 21,52 трлн рублей.